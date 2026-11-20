Arsenal reçoit le Borussia Dortmund le mardi 24 novembre 2026 à 21h00 (20h00 à Londres), pour la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À Londres, la billetterie d’Arsenal est presque fermée aux visiteurs étrangers : il reste l’hospitalité officielle et les revendeurs. Voici les options, avec les prix relevés le 19 novembre 2026.

Arsenal – Dortmund en bref

Date : mardi 24 novembre 2026, 21h00 heure de Paris (20h00 à Londres) ;

: mardi 24 novembre 2026, 21h00 heure de Paris (20h00 à Londres) ; Stade : Emirates Stadium, Londres, 60 704 places ;

: Emirates Stadium, Londres, 60 704 places ; Billetterie officielle : réservée aux membres inscrits avant le 24 juin 2026, de 44,80 £ à 84 £ ;

: réservée aux membres inscrits avant le 24 juin 2026, de 44,80 £ à 84 £ ; Hospitalité officielle : formule Royal Arsenal à partir de 269 £ par personne ;

: formule Royal Arsenal à partir de 269 £ par personne ; Revendeurs : à partir de 187,91 € le 19 novembre, sur notre comparatif billets Arsenal – Dortmund.

Le match et son enjeu

Deux équipes en forme se retrouvent. Arsenal, champion d’Angleterre en titre, est en tête de la Premier League avec 27 points après dix journées, et 3e de la phase de ligue avec 10 points (victoires à Naples, contre Lille et à Prague, nul au Bayern). Dortmund est 2e de Bundesliga, invaincu, à égalité de points avec le Bayern. Il est 12e de la phase de ligue avec 9 points. Une victoire rapprocherait les deux clubs du top 8, qualificatif pour les huitièmes de finale.

Les deux clubs se sont affrontés cet été en match de préparation, lors de l’Emirates Cup : Dortmund s’était imposé 3-2 à Londres, avec notamment un but du jeune défenseur français Kouakou Gadou. En match officiel, leur dernière rencontre remonte à la phase de groupes 2014-2015 : 2-0 pour Dortmund à l’aller, 2-0 pour Arsenal au retour.

Combien coûte un billet pour Arsenal – Dortmund ?

Arsenal a classé ce match en catégorie B. Les places vendues par tirage au sort à ses membres coûtaient de 44,80 £ à 84 £. Pour un visiteur qui n’est pas membre, l’offre officielle accessible est l’hospitalité : la formule Royal Arsenal, réservée aux matchs de Ligue des champions, est affichée à partir de 269 £ par personne, avec un prix qui varie selon les matchs.

Chez les revendeurs, nous avons relevé le 19 novembre 2026 les prix d’entrée suivants :

LiveFootballTickets : à partir de 187,91 € ;

StubHub : à partir de 190 € ;

Ticombo : à partir de 210,60 € ;

SportsEvents365 : à partir de 261 € ;

P1 Travel : à partir de 649 €.

Ces montants correspondent à la place la moins chère disponible ce jour-là et évoluent avec la demande. Les tarifs à jour sont sur notre fiche billets Arsenal – Dortmund.

Comment acheter des billets ?

Arsenal a vendu ce match en deux temps : d’abord ses abonnés, puis un tirage au sort réservé aux membres Silver et Red, fin septembre. Il y a une restriction importante : une adhésion souscrite après le 24 juin 2026 ne donne pas accès à ce match. Aucune vente au grand public n’est prévue. Les billets sont uniquement numériques, dans l’application du club. La revente officielle (Ticket Exchange) est réservée aux membres.

Côté allemand, Dortmund réserve ses places de déplacement à ses propres membres. Pour un supporter français neutre, il reste donc deux voies réalistes : l’hospitalité officielle d’Arsenal, ou un revendeur. Dans ce cas, vérifiez :

la tribune exacte et la façon dont le billet numérique vous sera transmis ;

la garantie en cas de billet refusé à l’entrée ;

le prix final, frais compris.

Au Royaume-Uni, revendre un billet de football sans l’autorisation du club est une infraction (section 166 du Criminal Justice and Public Order Act 1994), et les clubs annulent les billets qu’ils repèrent.

Emirates Stadium : règles d’entrée

sacs au format A4 maximum, le club déconseille d’en apporter ;

entrée uniquement avec un billet numérique sur téléphone ;

ouverture des tribunes environ 2 heures avant le coup d’envoi.

Comment aller à l’Emirates depuis Paris ?

En train : Eurostar Paris – Londres St Pancras en 2h15 environ ;

: Eurostar Paris – Londres St Pancras en 2h15 environ ; Jusqu’au stade : depuis King’s Cross, à côté de St Pancras, ligne Piccadilly jusqu’à Arsenal (3 minutes à pied du stade) ou ligne Victoria jusqu’à Highbury & Islington (10 minutes à pied) ;

: depuis King’s Cross, à côté de St Pancras, ligne Piccadilly jusqu’à Arsenal (3 minutes à pied du stade) ou ligne Victoria jusqu’à Highbury & Islington (10 minutes à pied) ; Après le match : la station Holloway Road est fermée en sortie pendant 2 heures, privilégiez Highbury & Islington ou Finsbury Park.

Pour entrer au Royaume-Uni, il faut un passeport (la carte d’identité ne suffit plus) et une autorisation de voyage électronique, l’ETA, à demander sur gov.uk ou dans l’application UK ETA. Elle coûte 20 £ et reste valable deux ans. Le match se termine vers 21h55 heure locale : le dernier Eurostar est parti, prévoyez une nuit sur place.

Questions fréquentes

Peut-on acheter un billet Arsenal – Dortmund sans être membre ?

Pas à la billetterie classique d’Arsenal, réservée aux membres inscrits avant le 24 juin 2026. Il reste l’hospitalité officielle du club ou les revendeurs.

Combien coûte une place ?

De 44,80 £ à 84 £ pour les membres, à partir de 269 £ en hospitalité. Chez les revendeurs, à partir de 187,91 € le 19 novembre 2026.

Faut-il un passeport pour aller à Londres ?

Oui, ainsi que l’autorisation de voyage électronique ETA (20 £).

Les prix à jour des revendeurs sont sur notre fiche billets Arsenal – Dortmund. Le calendrier du club est sur notre page Arsenal.

Cet article renvoie vers notre comparateur de billets, qui contient des liens vers des revendeurs partenaires. parolesdefoot peut percevoir une commission sur un achat effectué par ces liens.