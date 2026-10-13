OM-Olympiakos : les supporters grecs interdits de déplacement à Marseille, le club dénonce une décision tardive

La préfecture des Bouches-du-Rhône a publié ce mardi 13 octobre un arrêté interdisant le déplacement des supporters de l’Olympiakos à Marseille, où le club grec devait affronter l’OM jeudi en Ligue Europa. Environ 3 500 fans grecs étaient attendus au Vélodrome pour ce match classé au niveau de risque maximal (5/5) par la DNLH.

Une décision prise à 48 heures du coup d’envoi

Le match OM-Olympiakos, programmé jeudi 15 octobre à 21h00, se jouera donc sans le parcage visiteur grec. L’arrêté préfectoral invoque des risques de troubles à l’ordre public pour justifier cette interdiction de déplacement, une mesure rare mais pas inédite dans le football français.

L’Olympiakos ne l’entend pas de cette oreille. Dans un communiqué publié ce mardi matin, le club dénonce une décision prise dans la précipitation. « Ni les échanges ni les réunions organisés en amont n’avaient fait état d’une telle mesure, même à titre d’hypothèse », écrit le club, qui affirme avoir travaillé en amont avec les autorités françaises et l’UEFA sans qu’aucune alerte ne soit évoquée.

Le timing pose surtout un problème concret.

Une partie des supporters grecs avait déjà pris la route avant l’annonce de l’arrêté. « Il est inacceptable qu’une telle décision ait été prise à la dernière minute, alors que certains de nos supporters sont déjà en route pour Marseille ou ont déjà effectué le déplacement », déplore le club dans son communiqué. L’Olympiakos affirme également que « les démarches de l’Olympiakos et de l’UEFA ont été ignorées » par les autorités françaises.

Le club grec saisit l’UEFA et réclame une indemnisation

Face à cette situation, l’Olympiakos a adressé une protestation officielle à l’UEFA et réclame une indemnisation pour les supporters lésés par cette interdiction de dernière minute. Le club estime que ses démarches préventives, menées en amont avec les instances européennes, n’ont pas été prises en compte par la préfecture.

Cette crise de confiance entre le club grec et les autorités françaises s’ajoute à un contexte déjà tendu autour de ce choc de Ligue Europa. Des supporters de l’AEK Athènes, rivaux historiques de l’Olympiakos mais réputés proches des supporters marseillais, avaient été aperçus dans le parcage de l’OM lors du déplacement à Troyes dimanche dernier, match remporté 0-2 par les Marseillais. Cette présence avait alimenté les craintes d’affrontements autour du Vélodrome, un facteur qui a pesé dans le classement du match au niveau de risque maximal par la DNLH.

Et maintenant ?

Reste à savoir si l’Olympiakos ira plus loin dans sa contestation. Un précédent existe en la matière : en décembre 2023, une interdiction similaire visant les supporters du FC Séville avant un match à Lens avait été suspendue par le Conseil d’État le jour même de la rencontre, après saisine du club espagnol. Mais le calendrier, cette fois, joue contre le club grec, qui reconnaît lui-même que le délai est désormais trop court pour envisager un recours efficace avant le coup d’envoi de jeudi.

Le match se jouera donc à huis clos pour la partie visiteuse, dans une ambiance que les autorités espèrent ainsi désamorcer.

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