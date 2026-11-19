L’Olympique de Marseille aurait transmis une proposition verbale à l’entourage de Sergio Camello, l’attaquant de 25 ans du Rayo Vallecano dont le contrat expire le 30 juin 2027. Ce serait un gros coup potentiel « à 0 euro », selon la formule de Foot Mercato, mais rien n’est fait : « Aucun accord ni offre concrète à ce stade », précise le message du journaliste Matteo Moretto, à l’origine de l’information.

Un buteur bientôt libre, un profil à moindre coût pour un OM sans moyens

L’intérêt marseillais arriverait en pleine période de disette financière. Le club doit réduire sa masse salariale et pousser vers la sortie des joueurs situés en haut de sa grille, sous la pression des exigences de la DNCG. Selon MadeInMarseillais, les finances sont « dans le rouge », au point qu’un recrutement paraît très peu probable, et uniquement à très faible coût s’il devait avoir lieu. Højbjerg, cité du côté de la Juventus, pourrait en plus quitter un effectif « déjà court ». Avec une telle marge de manœuvre, l’OM cherche des profils peu coûteux, et un joueur en fin de contrat coche forcément la case.

Camello correspond au profil : il ne devrait pas prolonger au Rayo Vallecano.

Sergio Camello, l’attaquant qui a fait mal au Barça et au Real

Sur le terrain, le dossier a vraiment de quoi faire rêver. L’attaquant espagnol affiche 7 buts en 11 journées de Liga cette saison selon la majorité des sources (Le Phocéen parle de 12 matchs et ajoute 2 passes décisives), avec un doublé contre le FC Barcelone et un but contre le Real Madrid. Il figure parmi les meilleurs buteurs du championnat.

Passé par l’Atlético Madrid sans parvenir à y percer, il brille désormais sous le maillot du Rayo Vallecano, qu’il a rejoint en 2022, et son début de saison remarqué attire plusieurs clubs à quelques mois de la fin de son bail.

Côme et la Liga en embuscade, un « 0 euro » à nuancer

Marseille ne serait pas seul sur le coup. Côme et plusieurs clubs de Liga ont eux aussi approché les représentants du joueur, et auraient également soumis des propositions verbales. La piste ne date pas d’hier : dès le 25 octobre, Matteo Moretto évoquait déjà l’intérêt de plusieurs formations espagnoles et italiennes pour Camello. Autre élément de calendrier : arrivé en fin de contrat en juin, le joueur pourrait être libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver.

Gratuit ne veut pas forcément dire sans frais. Une arrivée sans indemnité de transfert n’exclurait pas le versement d’une prime à la signature ou de commissions, et aucun montant n’a filtré, ni pour la proposition marseillaise, ni pour le salaire.

Un dossier qui passera par les moyens du club

Relancé par Bruno Genesio, l’OM pointe à la 4e place de Ligue 1 après 10 journées et s’est imposé à Leverkusen en Ligue Europa, sans la moindre recrue l’été dernier. Les retours de prêt ont donné des fortunes diverses : Harit a réussi le sien, Maupay et Angel Gomes moins. Côté finances, Foot Mercato rappelle qu’il faudra « dégager des moyens » pour renforcer l’effectif : aucune source ne lie explicitement le dossier Camello aux départs, mais la lecture est logique. En attendant, la proposition verbale marseillaise reste une piste parmi d’autres dans une course où Côme et la Liga ont aussi leurs cartes.