Le RC Lens joue à Leipzig le mardi 24 novembre 2026 à 21h00, pour la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mauvaise nouvelle pour les supporters : l’UEFA a fermé le parcage lensois pour ce match. Le club ne vendra donc aucune place visiteur. Voici ce que cela change, et ce qu’il reste comme possibilités, avec les prix relevés le 19 novembre 2026.

RB Leipzig – Lens en bref

Date : mardi 24 novembre 2026, 21h00 ;

: mardi 24 novembre 2026, 21h00 ; Stade : Red Bull Arena, Leipzig (environ 47 000 places en championnat) ;

: Red Bull Arena, Leipzig (environ 47 000 places en championnat) ; Supporters lensois : parcage fermé par l’UEFA, pas de vente par le RC Lens ;

: parcage fermé par l’UEFA, pas de vente par le RC Lens ; Billetterie de Leipzig : vente libre ouverte depuis le 29 septembre, de 15 € à 82 € au départ ;

: vente libre ouverte depuis le 29 septembre, de 15 € à 82 € au départ ; Revendeurs : à partir de 22,95 € le 19 novembre, sur notre comparatif billets RB Leipzig – Lens.

Pourquoi le parcage lensois est fermé

Après le match à Bruges du 21 octobre, l’UEFA a infligé au RC Lens une amende de 80 000 € pour l’usage de 132 engins pyrotechniques. Elle a aussi fermé le parcage visiteur lensois pour deux matchs : à Leipzig le 24 novembre et à Liverpool le 27 janvier 2027. Une troisième fermeture est prononcée avec sursis. Le club l’a annoncé dans un communiqué officiel le 28 octobre.

Concrètement, aucune place en tribune visiteurs ne sera vendue par Lens pour ce déplacement. D’habitude, le club réserve ses places de déplacement en Ligue des champions aux associations de supporters, aux abonnés et aux acheteurs réguliers, souvent avec un bus obligatoire. Pour Bruges, le quota comptait 1 470 places à 50 €.

Le match et son enjeu

Les deux équipes ont 3 points après quatre journées : Leipzig est 30e, Lens 33e. Lens a gagné à Prague (3-2) avant d’enchaîner trois défaites, dont un lourd 1-9 contre Côme à Bollaert. Leipzig a battu le PSV (1-0) mais a perdu contre Côme, le Real Madrid et Manchester City. Les places 9 à 24 mènent aux barrages, et les deux clubs n’en sont qu’à un point. Le perdant de ce match se mettrait en grand danger.

En championnat, Leipzig est 4e de Bundesliga, porté par Brajan Gruda et Rômulo. Lens est 11e de Ligue 1 après dix journées. Les deux clubs ne se sont jamais affrontés en match officiel. Lors d’un match amical le 9 août 2025 à Bollaert, Lens s’était imposé 2-1.

Combien coûte un billet pour RB Leipzig – Lens ?

À l’ouverture de la vente, RB Leipzig affichait des prix de 15 € à 82 € en plein tarif, selon la catégorie. Ces prix sont dynamiques : ils peuvent monter à l’approche du match. Chez les revendeurs, nous avons relevé le 19 novembre 2026 les prix d’entrée suivants :

Ticombo : à partir de 22,95 € ;

SportsEvents365 : à partir de 43 €.

Ces montants correspondent à la place la moins chère disponible ce jour-là. Les tarifs à jour sont sur notre fiche billets RB Leipzig – Lens.

Comment acheter des billets ?

RB Leipzig vend ses billets sur tickets.rbleipzig.com. Après plusieurs phases de priorité (acheteurs réguliers, abonnés, membres), la vente est ouverte à tous depuis le 29 septembre, avec 6 billets maximum par compte. Il n’y a pas de guichet le jour du match : les billets sont dans l’application RBL-Ticket. Le QR code n’apparaît que le jour du match, à 8h, et seulement si le billet a été mis au nom du spectateur. Le club propose aussi sa propre bourse de revente, la Ticketbörse, ouverte jusqu’à 2h30 avant le coup d’envoi.

Avec le parcage fermé, un supporter lensois qui veut aller au match devra prendre une place dans une tribune locale. Dans ce cas, ne portez pas les couleurs de Lens et restez discret. Les tribunes locales ne sont pas prévues pour accueillir les supporters adverses, et un comportement de supporter visiteur peut vous valoir d’être sorti du stade.

Si vous passez par un revendeur, vérifiez avant de payer :

la catégorie et la tribune exactes ;

le mode de transmission du billet, qui doit être mis à votre nom dans l’application du club ;

la garantie en cas de billet refusé à l’entrée.

Red Bull Arena : règles d’entrée

sacs au format A4 maximum (21 × 30 cm), consigne limitée ;

batteries externes interdites ;

paiement sans espèces dans le stade ;

ouverture des portes 2 heures avant le coup d’envoi.

Comment aller à Leipzig depuis Lens ?

En voiture : environ 740 km depuis Lille, soit 7h30 à 8h de route ;

: environ 740 km depuis Lille, soit 7h30 à 8h de route ; En train : via Bruxelles et Francfort, environ 8h15 depuis Lille ;

: via Bruxelles et Francfort, environ 8h15 depuis Lille ; En avion : pas de vol direct depuis Paris, passez par Berlin puis le train, ou par l’aéroport de Leipzig/Halle (S-Bahn S5 ou S5X jusqu’à la gare centrale en 14 minutes) ;

: pas de vol direct depuis Paris, passez par Berlin puis le train, ou par l’aéroport de Leipzig/Halle (S-Bahn S5 ou S5X jusqu’à la gare centrale en 14 minutes) ; Jusqu’au stade : trams 3, 7, 8 ou 15 depuis la gare centrale.

Bon à savoir : en Allemagne, le billet de match sert de titre de transport. À Leipzig, il donne accès aux bus, trams et trains du réseau MDV, de 5 heures avant à 5 heures après le match.

Questions fréquentes

Les supporters de Lens peuvent-ils aller à Leipzig ?

Pas en parcage : l’UEFA l’a fermé pour ce match, et le RC Lens ne vend aucune place. Il reste les tribunes locales, sans les couleurs de Lens.

Combien coûte une place ?

De 15 € à 82 € à l’ouverture de la vente officielle, avec des prix qui peuvent monter. Chez les revendeurs, à partir de 22,95 € le 19 novembre 2026.

Le parcage sera-t-il aussi fermé à Liverpool ?

Oui. La sanction de l’UEFA couvre aussi le match à Liverpool du 27 janvier 2027.

Les prix à jour des revendeurs sont sur notre fiche billets RB Leipzig – Lens. Le calendrier du club est sur notre page RC Lens.

Cet article renvoie vers notre comparateur de billets, qui contient des liens vers des revendeurs partenaires. parolesdefoot peut percevoir une commission sur un achat effectué par ces liens.