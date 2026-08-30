Mercato OM : Coup dur pour Marseille, Jean-Clair Todibo file au RC Lens !

C’était l’une des pistes prioritaires de l’Olympique de Marseille pour renforcer sa charnière centrale, mais le dossier vient de filer entre les doigts des dirigeants phocéens. Selon les informations de RMC Sport, Jean-Clair Todibo va s’engager avec le RC Lens.

Un accord a été trouvé avec West Ham pour un prêt d’un an sans option d’achat. Freiné par ses contraintes financières actuelles, l’OM s’est fait doubler par les Sang et Or sur le fil. Le défenseur international français est déjà dans le Nord où il passe sa visite médicale. Todibo aurait même consenti à un effort financier important sur son salaire pour valider sa venue chez les Lensois et jouer la Ligue des Champions.

Une vraie déception pour Marseille, qui va devoir rapidement pivoter vers d’autres cibles pour boucler son secteur défensif.