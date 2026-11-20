Selon RMC Sport, relayé par Footeo, l’OM pourrait accepter de vendre pour passer l’audition de la DNCG, prévue début décembre. Igor Paixão, Pierre-Emile Højbjerg et Geoffrey Kondogbia pourraient partir dès le mercato d’hiver pour alléger une masse salariale jugée trop lourde. Aucun départ n’est acté et le club n’a rien confirmé officiellement.

La DNCG met Marseille sous pression

Le calendrier ne laisse aucun répit à Marseille. Le club est convoqué par le gendarme financier du football français début décembre, une audition programmée avant l’ouverture du mercato hivernal, et la direction se prépare au pire. Le président Stéphane Richard a lui-même prévenu qu’une sanction était probable lors de cette audition. En parallèle, la direction tenterait de négocier un étalement de certains contrats dans le temps, une démarche qui s’annonce longue. Et les salaires restent toujours encadrés par l’instance.

Sur le terrain, tout roule avec une 4e place en Ligue 1 et 18 points au compteur, mais dans les bureaux, la facture salariale oblige à trancher.

Trois noms sur la table, et un vrai retournement pour Paixão

Le cas Igor Paixão est le plus surprenant. L’été dernier, Sunderland avait mis 30 millions d’euros sur la table pour l’ailier, et l’entraîneur, le président et le directeur sportif s’étaient entendus pour le garder. Quelques mois plus tard, la position du club aurait changé. D’après RMC Sport, le joueur déçoit depuis le début de saison, moins décisif qu’auparavant, et Marseille ne s’opposerait plus à son départ si une offre d’un montant comparable arrivait. Les notes Sportmonks relevées par DailyMercato nuancent pourtant ce constat : après 10 matchs, il affiche un 7,2/10, comme Højbjerg.

Højbjerg, lui, toucherait le plus gros salaire de l’effectif. Le milieu danois reste un « élément clé pour son entraîneur », mais la Juventus et la Fiorentina se seraient manifestées, et la Serie A attirerait vraiment le joueur.

Kondogbia serait poussé vers la sortie depuis plusieurs mois : selon RMC Sport, l’OM chercherait depuis longtemps une solution pour se séparer de l’international centrafricain, dont le salaire pèse lourd au regard de son apport sur le terrain. Quant aux dossiers Paixão et Højbjerg, retenus cet été, on les croyait refermés depuis la fin de l’été. Ils pourraient revenir sur la table dès janvier, à une condition : que des offres sérieuses se présentent.

Neuf joueurs concernés, mais pas de grand ménage en janvier

À côté de ces trois dossiers d’hiver, La Provence (via Sport.fr) évoque une réflexion plus large, qui vise plutôt le prochain mercato estival : neuf joueurs verraient leur avenir examiné dans le cadre de la réduction de la masse salariale. On y trouve Nayef Aguerd, Pierre-Emile Højbjerg, Emerson Palmieri, Igor Paixão, Angel Gomes, Neal Maupay et Amine Gouiri, ainsi qu’Amine Harit et Geoffrey Kondogbia, dont les contrats arrivent à échéance. Plusieurs d’entre eux donnent satisfaction sur le terrain, mais leur rémunération pose question. Aucun départ n’est acté à ce stade. Selon RMC Sport, Gomes et Maupay, des salaires importants moins utilisés par Genesio, n’ont reçu aucune proposition, ce qui explique en partie pourquoi l’OM vise les trois autres noms. Côté Harit, DailyMercato rapporte que le Betis Séville se positionne sur lui.

La direction veut pourtant éviter de vider le vestiaire en janvier. Selon La Provence, l’esprit de groupe construit ces dernières semaines est un équilibre toujours délicat à modifier en pleine saison. Son objectif serait d’obtenir davantage de liberté pour recruter sans devoir vendre plusieurs titulaires dès janvier.

Le verdict de la DNCG avant le mercato

Beaucoup de choses pourraient se jouer lors de l’audition de début décembre. La sanction redoutée par Stéphane Richard et l’issue des discussions sur l’étalement des contrats pourraient peser sur le nombre de départs que Marseille devra envisager. D’ici là, l’OM affronte Le Mans le 22 novembre.